Двое несовершеннолетних обокрали шесть авто в Криулянском районе

В Криулянах двое подростков промышляли автокражами. В течение четырёх дней несовершеннолетние взломали и обокрали шесть автомобилей.

Автовладельцы обратились в полицию с жалобами. В ходе оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка идентифицировали злоумышленников. Ими оказались двое 17-летних жителей Криулянского района.

Как оказалось, подростки ночью разбивали окна припаркованных автомобилей и забирали материальные ценности: деньги, аудио и видеотехнику, документы и др. Некоторые предметы были обнаружены стражами порядка в домах задержанных.

На данный момент полиция расследует дело и выявляет все обстоятельство случившегося. На время уголовного преследования подозреваемые находятся на свободе. Суд примет решение о мере наказания несовершеннолетних, пишет aif.md



