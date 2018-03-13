В одном из супермаркетов столицы выявили многочисленные нарушения

Сотрудники Национального агентства по безопасности продуктов (НАБПП) провели рейд в трёх продовольственных столичных магазинах и обнаружили большое количество нарушений.

Как сообщает пресс-служба Агентства по пищевой безопасности продуктов, в ходе проверки было установлено, что некоторые кондитерские изделия упакованы и промаркированы несоответствующим образом, а отдельные из них и вовсе лежали на прилавке с истёкшим сроком годности. Сотрудники агентства изъяли весь несоответствующий товар.

Кроме этого, в результате проверок были выявлены следующие нарушения: - нарушение санитарно-гигиенических норм продажи развесных продуктов: кондитерские изделия, крупы, орехи, виды муки, сухофрукты и др.;

- отсутствие специальных помещений для очистки оборудования и посуды, используемых в продаже развесных продуктов;

-подверженность рискам воздействия патогенных вирусов покупателей из-за того, что продукты находились в открытом, не защищенном специальными витринами месте;

-использование изношенной посуды; нарушение покупателями общей гигиены в процессе упаковки развесной продукции.

Также были собраны пробы “сомнительных” продуктов для проведения необходимых анализов и составлены соответствующие акты о нарушениях. После тщательной проверки будут предприняты меры и установлено наказание для коммерческой сети, пишет aif.md





