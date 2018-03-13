Нидерландский скутерист помог наезднице поймать убежавшего коня. ВИДЕО

Мужчина на скутере подобрал наездницу, от которой сбежал конь и они вместе догнали беглеца. Все случившееся запечатлела камера, закрепленная на шлеме байкера.

Инцидент произошел накануне в Нидерландах.

На записи видно, как конь мечется на дороге. Водитель скутера сажает наездницу, от которой сбежало животное, на свой байк и они начинают погоню. Скутерист едет за животным, которое бежит по дороге. В какой-то момент водитель обгоняет скакуна, он высаживает наездницу, но ей не удается остановить своего питомца.

Женщина вновь садиться на скутер — погоня продолжается. Поравнявшись с животным, которое бежит уже не так быстро, женщина начала звать его. Это помогло — конь успокоился, хозяйка взяла его за поводья и окончательно остановила, пишет vesti.ru

Скутерист высадил наездницу и, пожелав ей счастливого пути, отправился по своим делам.