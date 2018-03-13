Найдена жаба, которая живет без головы

Аспирантка Джилл Флеминг нашла в одном из лесов американского штата Коннектикут живую жабу, у которой не было головы. У земноводного не было глаз, носа и языка. Тем не менее, она двигалась и дышала, сообщает Globalnews.

Каким образом жаба потеряла голову, неизвестно. Флеминг предположила, что земноводное могло стать жертвой нападения крысы или личинок паразитов. Американка рассказала, что рана, оставшаяся на месте оторванной головы жабы, заросла. "Похоже, оставшееся небольшое отверстите жаба использовала вместо рта", — рассказала аспирантка. Флеминг предложила коллегам-зоологам ответить на вопрос, каким образом несчастное животное еще двигается, однако ученые пока не могут дать на этот вопрос однозначного ответа, пишет vesti.ru

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