Владельцам недвижимости по маршруту строительства газопровода Унгень-Кишинэу возместят ущерб

Владельцам недвижимости, находящейся по маршруту строительства газопровода Унгень-Кишинэу, которая будет экспроприирована, государство возместит ущерб. Соответствующий проект утвердило правительство.

В документе подробно описывается порядок выплаты компенсации лицам, которые владеют землей, где будет построен газопровод. Предлагаемые поправки и дополнения к законопроекту предусматривают специальную процедуру детальной экспроприации с целью устранения любого риска или препятствия в процессе реализации проекта без ущерба для проведения строительства газопровода, сказал на заседании кабмина министр экономики Кирилл Габурич.

Также детализируется процедура выплаты компенсации владельцам и правообладателям недвижимого имущества (землю). «Правительство берет на себя полную ответственность по возмещению ущерба, нанесенного земле, плантациям, сооружениям и т. д.», - сказал Кирилл Габурич.

Согласно поправкам, государство выплатит компенсацию в течение макисмум 90 дней с даты принятия решения об установлении суммы возмещения ущерба.

Как сообщает МОЛДПРЕС, документ будет передан в парламент на рассмотрение и утверждение.

Парламент в середине прошлого года объявил работы по строительству газопровода Унгены-Кишинэу общественно полезными и представляющими национальный интерес. Государство приобретет у собственников те участки земли, через которые будет проложен газопровод; стоимость недвижимого имущества оценивается в 600 тыс. евро.

Газопровод протяженностью около 120 км будет проложен через ряд населенных пунктов: Рэдений Векь, Тодирешть, Пырлица, Тузара, Питушка, Нишкань, Темелеуць, Петичень, Вэлчинец, Садова, Калараш; он пройдет мимо коммун Тогатин, Стэучень, Грэтиешть и Гидигич (муниципий Кишинэу).