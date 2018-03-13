Декларацию о доходах физлиц можно подавать посредством мобильного телефона

Физические лица, которые не осуществляют предпринимательскую деятельность, могут подать декларацию о доходах за 2017 год посредством мобильных устройств с использованием соответствующего приложения. Об этом сообщила сегодня на пресс-конференции начальник Главного управления по налогам и сборам Налоговой службы Ольга Голбан.

По данным Налоговой службы, 54 тысяч граждан уже обладают электронными подписями, которые позволяют им подавать декларации в электронном виде, в том числе посредством электронных устройств. Еще одно нововведение этого года – оплата посредством службы «m-pay».

«Таким образом, граждане смогут подать декларации или оплатить разницу дома, не обращаясь в налоговую инспекцию. Это просто и удобно», - отметил глава управления Налоговой службы Александру Гицман. Он рассказал, как налогоплательщики могут воспользоваться новыми возможностями.

Юридические лица, а также физические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность, обязаны подать декларацию о доходах до 25 марта.

«Учитывая, что 25 марта – выходной день, крайний срок подачи декларации и уплаты налога продлен до 26 марта. По той же причине для граждан срок будет продлен с 30 апреля до 2 мая», - пояснила Голбан.

Физлица обязаны подавать декларацию о доходах, если они получают доход в виде заработной платы на двух или более рабочих местах. Доходы до 31 140 леев, полученные в 2017 году, облагаются налогом по ставке 7%, а превышающие этот показатель – по ставке 18%, заявила Ольга Голбан. По ее словам, личное освобождение составляет 10 140 леев.

Повышенным освобождением в размере 15 840 леев пользуются граждане, участвовавшие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, жены и родители тех, кто погиб или пропал в ходе боевых действий по защите территориальной целостности и независимости Республики Молдова, а также на войне в Афганистане и др, сообщает МОЛДПРЕС

По данным Налоговой службы, до 12 марта физические лица подали более 3600 деклараций о полученных в 2017 году доходах, а юридические лица – 2730. Режим работы Налоговой службы в марте-апреле будет продлен, чтобы предоставить возможность подачи деклараций и уплаты налога в установленные сроки.