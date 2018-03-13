На некоторых улицах столицы временно отключат воду

Потребители по улицам Гренобля, 106/4; Друмул Виилор, 38-38/1, Г. Асаки, 64, 66, в том числе с дробью, и Друмул Скиноасей, 1, в том числе с дробью, останутся в среду, 14 марта, без воды, передает IPN.

По данным „Apă-Canal Chişinău”, перерывы в подаче воды связаны с выполнением работ по замене кранов и водомеров. Воды не будет с 09.00 до 17.00. Поставщик призывает потребителей по указанным адресам запастись минимальным объемом воды для питья и бытовых нужд на период прекращения водоснабжения.



После завершения работ подача воды возобновится по запланированным параметрам. Более подробную информацию можно получить по телефонам Центральной диспетчерской: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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