В Австралии украден зуб огромной акулы

Зуб древней гигантской акулы украли из австралийской коллекции Всемирного наследия в национальном парке в Западной Австралии. Об этом сообщили власти Австралии.

Ископаемое относится к виду акул мегалодон - гигантского хищника, который вымер предположительно 2,6 миллионов лет назад.

Точное место его хранения публично не раскрывается.

Это был один из двух зубов мегалодона, хранившихся на побережье Нингалу, входящем в список Всемирного культурного наследния ЮНЕСКО.

"Самое ужасное, что похищен лучший образец, который был не так хорошо изучен", - заявил представитель департамента окружающей среды и сохранения природы Западной Австралии Арвид Хогстром.

"Мы естественным способом прикрыли его, чтобы быть уверенными, что он скрыт от посторонних глаз", - сказал он.

Хогстром говорит, что украденный зуб находился в полусекретном месте и был прикреплен к скале. В отличие от других ископаемых, доступа туристов к нему не было, пишет ВВС.

Он говорит, что о местонахождении зуба знала лишь небольшая группа местных жителей. Хогстром считает, что кто-то случайно сообщил кому-то о местонахождении зуба, и этот человек решил воспользоваться информацией.

Ископаемое, скорее всего, вытащили с помощью молотка или зубила, говорит он, что расценивается как вандализм и нарушение законов о сохранении природы.

Он заявил, что денежная стоимость зуба неизвестна, но она "не будет очень высокой".

Ископаемое хорошо сохранилось с древних времен. "Обычно сохраняются только фрагменты зубов, покрытые известняком, но не целый зуб", - говорит Хогстром.

Мегалодон, питавшийся китами, мог вырастать до 18 метров в длину и весить до 100 тонн. Это в 30 раз больше, чем самая крупная на сегодняшний день белая акула.

Останки этого вида акул находили по всему миру - в Европе, Африке и в Америке.