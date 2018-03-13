Британка поймала рыбу "размером с диван"

Жительница Великобритании Сью Элкок поймала морского окуня, который оказался больше нее самой, сообщает Sun.

Сью гостила в австралийском Перте у сына Саймона и невестки Мишель и однажды решила составить им компанию на рыбалке. По словам женщины, она не рассчитывала на большой улов, однако сразу почувствовала, как на ее приманку клюнуло что-то значительное.

"Самой большой рыбой, которую мне до этого удавалась поймать, был окунь размером около фута (приблизительно 30 см. — Прим. ред.) <…> И когда эта рыба подняла голову над водой, я просто не могла поверить своим глазам. Она был размером с диван", — рассказала женщина.

Чтобы вытащить улов из воды, Сью, Саймону и еще двум рыбакам понадобился почти час, пишет РИА Новости

Женщина помогла сыну разделать окуня и заморозила куски рыбы в холодильнике. Она отметила, что теперь Саймон и Мишель будут не один месяц питаться блюдами, сделанными из ее улова.