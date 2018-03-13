Создатели Игры престолов обещают в финале гибель героев

Руководство канала HBO прокомментировало будущий финал фэнтезийной саги Игра престолов. По словам создателей, в концовке сериала ожидается гибель героев. Об этом пишет Variety.

"Это был действительно мощный момент в нашей жизни и карьере", - высказалась о читке сценария старший вице-президент Франческа Орси.

Она также отметила, что до официальной читки сценария его никто из актеров не видел. А во время прочтения они один за другим начали "погибать".

В итоге, по ее словам, финальному сценарию аплодировали стоя в течение 15 минут, пишет korrespondent.net