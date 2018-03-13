Нескольких сотрудников бельцкой мэрии подозревают в злоупотреблении властью. По данным следствия, они подтасовали результаты некоторых тендеров, в том числе на закупку мусорных баков.
При обыске в их кабинетах полиция обнаружила контракты на приобретение ста контейнеров общей стоимостью 600 тысяч леев.
Подозреваемые сотрудничают со следствием. Если их признают виновными, им грозит до пяти лет тюрьмы.
Исполняющий обязанности мэра Бельц Николай Григоришин был недоступен для комментариев.
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ОВЕН
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День хорош для любовного объяснения, бракосочетания, домашнего торжества. Возможно, вы почувствуете боли в области желудка. После великих свершений на трудовом фронте просите повышения - давно пора, и начальство прекрасно об этом знает. Хорошо пойдут дела у финансистов.
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ТЕЛЕЦ
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Сегодня Вас ждут финансовые потери - все из-за Вашей чрезмерной самонадеянности. Постарайтесь избежать ссоры с любимым человеком, возможно сегодня это окажется сложно выполнить. Вам могут сделать выгодное деловое предложение, от которого не следует отказываться. Удачно сложатся любовные и семейные отношения.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодняшний день - лучший фон для деловых поездок и переговоров. Друзья могут пригласить в театр или в кино. Сегодня надолго не упускайте детей из виду, чтобы не потерялись или не натворили бед. Страдающим болезнями желудка рекомендуется исключить сегодня из своего меню соленое и острое. Вероятны встречи с влиятельными людьми.
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РАК
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
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ВЕСЫ
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журналист