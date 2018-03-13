Население Германии увеличилось на полмиллиона за счет беженцев

Население Германии увеличилось в общей сложности на полмиллиона человек из-за притока беженцев. В 2016 году число прибывших в Германию граждан составило 1,865 млн человек, число покинувших страну – 1,365 млн, сообщило Федеральное статистическое ведомство во вторник, 13 марта.

При этом итоговый показатель иммигрировавших оказался на 13% ниже, чем в 2015 году, а показатель эмигрировавших – на 37% выше, чем годом ранее. Из 1,865 млн приехавших в Германию иностранные паспорта имелись у 1,719 млн, что на 15% меньше, чем в 2015 году.

Чуть более половины (51%) прибывших в ФРГ иностранцев – граждане государств ЕС, еще 9% – других европейских стран. 24% иностранцев приехали из азиатских стран, 5% – из Африки. Среди покинувших Германию в 2016 году – 1,084 млн иностранцев, пишет korrespondent.net

Ранее в Германии подсчитали официальных беженцев. По состоянию на декабрь 2017 года в стране было зарегистрировано около 580 тысяч мигрантов.