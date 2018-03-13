У "трехкамерного" смартфона Huawei будет уникальный окрас

Предстоящий флагман Huawei P20 Pro, вероятно, окажется самым красивым среди имеющихся на рынке смартфонов. Судя по изображениям из твиттера, которыми поделился редактор издания WinFuture Роланд Квандт, модель с тремя камерами окрасят градиентом, плавно переходящим от зеленого к фиолетовому, а P20 покроют ярко-розовым цветом с желтым оттенком.

Оба устройства исполнят и стандартных расцветках, включая черную и синюю. "Облегченной" P20 Lite, по информации Квандта, также достанется обычный розовый цвет, без градиента.

Производители электроники редко экспериментируют с новыми цветами, предпочитая устоявшиеся белый, черный, серебристый и серый. В феврале редкое исключение сделала Essential, представив модель PH-1 в ярком цвете "морских глубин" (Ocean Depths), пишет vesti.ru.

Как ожидается, новинки Huawei будут показаны 27 марта на пресс-конференции в Париже. Самой дорогой, P20 Pro, прочат тройную камеру с объективами Leica, функцию 5-кратного зума, двойную вспышку и "челку" на лицевой панели в духе iPhone X.

Стандартной модели P20 приписывают "вытянутый" дисплей с соотношением сторон 18:9 и сканер отпечатков пальцев, встроенный в физическую кнопку "Домой". 3,5-миллиметровый аудиоразъем для подключения наушников исчезнет. Наконец, Lite-версии обещают 5,8-дюймовый экран с выемкой в стиле iPhone X, причем эта модель, возможно, сохранит аудиоразъем для наушников.

Huawei уже начала подогревать интерес к новинкам. Сегодня компания разместила несколько тизеров, намекнув на исключительно высокое качество фотосъемки P20.

Ранее Квандт сообщил, что P20 Pro обойдется в €899, "обычная" модель — в €670, P20 Lite — €369.