В Петербурге в жилом доме прогремел взрыв

В доме на проспекте Народного Ополчения в Петербурге частично обрушились панельные перекрытия. Как сообщают очевидцы в социальных сетях, стены рухнули на уровне 8-9 этажа.

Как сообщили сайту Online47.ru в МЧС по Петербургу, в здании мог взорваться газ. Местные жители говорят, что слышали сильный хлопок. На место ЧП выехали оперативные службы.

Причины и обстоятельства инцидента выясняются. Информации о погибших пока нет, сообщается лишь о двух пострадавших. В настоящий момент их осматривают медики, пишет vesti.ru