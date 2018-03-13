Андриан Канду: разработка нового Кодекса о телевидении и радио почти завершена

Разработка нового Кодекса о телевидении и радио близится к завершению. Об этом сообщил спикер Андриан Канду, выступая на Медиа-форуме. Его проводят в столице Фонд Фридриха Наумана и Freedom House.

"Очень важно найти пути развития медиарынка, коммерциализации видео и ТВ-контента. У меня очень большие надежды, что в ближайшее время будет готова законодательная база для привлечения инвестиций в медиасферу", - cказал председатель парламента Андриан Канду.



Внешние партнеры высоко оценили усилия законодателей и подтвердили готовность поддержать развитию медиасферы в Молдове.



"В плане действий по ассоциации отмечены ключевые приоритеты связанные с обеспечением свободы слова и плюрализма в СМИ. Со стороны ЕС мы обеспечиваем всю необходимую поддержку в развитии медиасферы", - cообщил глава Делегации ЕС в РМ Петер Михалко.



Партнеры по развитию ожидают принятия нового Кодекса о телевидении и радио до конца весенней сессии.



"Надеемся, что в кратчайшие сроки кодекс направят для ознакомления в Совет Европы и ОБСЕ, а после внесения рекомендованных изменений примут до конца нынешней сессии", - заяил посол США в РМ Джеймс Петтит.



Новый кодекс о телевидении и радио устанавливает лимиты вещания на государственном языке и требования к объему продукции отечественного производства, а также вводит определение пропаганды и дезинформации в СМИ.





