Фермера из Молдовы подозревают в контрабанде сельскохозяйственной техники

Молдавского фермера подозревают в контрабанде и незаконной продаже сельскохозяйственной техники. По данным следствия, он продал на территории Украины трактор, за который получил от государства субсидии и по закону должен был использовать его в своем хозяйстве по меньшей мере три года.

По информации пограничной полиции, трактор провезли через границу в объезд контрольно-пропускных пунктов и обнаружили на поле в соседней стране.

Схему раскрыла Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам совместно Пограничной полицией и украинской прокуратурой.

Всем участникам преступления грозит до десяти лет тюрьмы.





