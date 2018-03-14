Пьяный одессит устроил стрельбу по прохожим из окна

В Одессе пьяный мужчина во вторник, 13 марта, стрелял из ружья по прохожим и автомобилям из окна собственной квартиры. Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области.

В результате стрельбы никто не пострадал. Свидетели заявляют, что мужчина целился в направлении людей, однако промазал и попал в дерево и машину.

К правоохранителям обратилась женщина, которая сообщила, что из окна квартиры на втором этаже дома на улице Гайдара неизвестный мужчина стреляет по прохожим и автомобилям. На место происшествия немедленно прибыла следственно-оперативная группа.

Оружие у 33-летнего нарушителя было изъято. Стрелял он из собственного, зарегистрированного гладкоствольного ружья. Но зачем это делал - не смог объяснить, пишет korrespondent.net

Правонарушитель был доставлен в отдел полиции.