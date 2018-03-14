Либералы назвали своего кандидата на должность мэра столицы

Либеральная партия назвала своего кандидата на должность столичного градоначальника. Им стал Валерий Мунтяну, избранный большинством голосов политбюро.

Валерий Мунтяну -вице-председатель либеральной партии. В прошлом - депутат и министр окружающей среды. Он женат и воспитывает четырех детей.



Один его брат сейчас занимает должность замглавы Службы информации и безопасности, а другой ранее был заместителем главы генерального управления жилищно-коммунального хозяйства мэрии Кишинева и, как писали СМИ, был замешан в деле о подтасовке результатов тендеров на миллионы леев.





