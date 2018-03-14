В районах страны откроют 11 молодежных центров

При поддержке правительства в стране откроют еще 11 молодежных центров. Представители районов, в которых появятся эти учреждения, подписали договор о сотрудничестве с министерством культуры.

"Мы хотим обновить технику, компьютеры, чтобы у молодежи был доступ к разным программам и проектам", - сказал председатель Фэлештского района Ираида Бынзарь.



"Платформа, которую предлагает министерство, будет способствовать более тесному сотрудничеству между районными молодежными центрами", - сказал председатель Криулянского района Вячеслав Бурлак.



Министр образования, культуры и исследований Моника Бабук говорит, что это партнерство позволит молодым людям развиваться личностно и профессионально у себя дома.



"Мы надеемся, что такие центры самым серьезным образом могут способствовать тому, чтобы молодые люди видели свое будущее на родине. На местные гранты мы будем выделять три миллиона леев ежегодно. Таким образом молодежь сможет участвовать в проектах развития своих населенных пунктов", - отметила министр образования, культуры и исследований Моника Бабук.



Районный совет Резины выделил в этом году на создание молодежного центра сто тысяч леев. Еще сто тысяч выделят из госбюджета.



"Здесь они смогут делиться своими проблемами, а для их решения в дальнейшем можно будет привлекать инвестиции", - сказала сотрудница управление молодежи, Резина Юлия Попа.



В центре развития создадут молодежный совет, в который войдут 27 представителей из разных сел. Лицеистку села Когылничены Резинского района Марину Фрунзе избрали заместителем председателя совета.



"Я считаю это большим преимуществом, ведь меня смогут услышать теперь местные власти, и у нас будет больше шансов добиться реализации наших планов", - отметила замглавы районного молодежного совета Марина Фрунзе.



Отрыть все 11 молодежных центров рассчитывают до 2020 года. В ноябре прошлого года соглашения о создании таких учреждений подписали еще в девяти районах.





