При поддержке правительства в стране откроют еще 11 молодежных центров. Представители районов, в которых появятся эти учреждения, подписали договор о сотрудничестве с министерством культуры.
"Мы хотим обновить технику, компьютеры, чтобы у молодежи был доступ к разным программам и проектам", - сказал председатель Фэлештского района Ираида Бынзарь.
"Платформа, которую предлагает министерство, будет способствовать более тесному сотрудничеству между районными молодежными центрами", - сказал председатель Криулянского района Вячеслав Бурлак.
Министр образования, культуры и исследований Моника Бабук говорит, что это партнерство позволит молодым людям развиваться личностно и профессионально у себя дома.
"Мы надеемся, что такие центры самым серьезным образом могут способствовать тому, чтобы молодые люди видели свое будущее на родине. На местные гранты мы будем выделять три миллиона леев ежегодно. Таким образом молодежь сможет участвовать в проектах развития своих населенных пунктов", - отметила министр образования, культуры и исследований Моника Бабук.
Районный совет Резины выделил в этом году на создание молодежного центра сто тысяч леев. Еще сто тысяч выделят из госбюджета.
"Здесь они смогут делиться своими проблемами, а для их решения в дальнейшем можно будет привлекать инвестиции", - сказала сотрудница управление молодежи, Резина Юлия Попа.
В центре развития создадут молодежный совет, в который войдут 27 представителей из разных сел. Лицеистку села Когылничены Резинского района Марину Фрунзе избрали заместителем председателя совета.
"Я считаю это большим преимуществом, ведь меня смогут услышать теперь местные власти, и у нас будет больше шансов добиться реализации наших планов", - отметила замглавы районного молодежного совета Марина Фрунзе.
Отрыть все 11 молодежных центров рассчитывают до 2020 года. В ноябре прошлого года соглашения о создании таких учреждений подписали еще в девяти районах.
Комментарии
- На некоторых улицах столицы временно отключат воду
- Декларацию о доходах физлиц можно подавать посредством мобильного телефона
- Владельцам недвижимости по маршруту строительства газопровода Унгень-Кишинэу возместят ущерб
- Завтра в Кишиневе пройдут международные антитеррористические учения
- Опрос: главные проблемы Молдовы по мнению граждан
- Специалисты ЦОЗ: употреблять воду из кишиневских родников опасно для здоровья
- Арена Кишинэу - новый крупномасштабный инфраструктурный проект, запущенный ДПМ
- Вчера сразу два троллейбуса на Буюканах вышли из строя
- МВД построит дома для своих сотрудников
- Заповедник "Plaiul Fagului" отмечает 26-летие со дня основания
- Собчак во время дебатов соврала о бюджете RT
- Филиппины вышли из Международного уголовного суда
- На Москву обрушится ледяной дождь
- Дочь Маши Распутиной бесследно пропала
- Венесуэла ввела в оборот новую купюру
- Оползень на глазах очевидцев убил грозившую скале пьяную женщину
- ЦРУ впервые в истории возглавит женщина
- СМИ: Эйфелеву башню могут перекрасить
- В одном из супермаркетов столицы выявили многочисленные нарушения
- Дональд Трамп объявил об увольнении Рекса Тиллерсона с поста Госсекретаря
- 8 марта Майя Санду приняла участие в марше защитников лесбиянок
- Российский Ан-26 в Сирии был сбит из пулемета
- Оползень на глазах очевидцев убил грозившую скале пьяную женщину
- "Африканская Кардашьян" с 1,5-метровой попой: На улице все хотят меня отселфить
- Подробности о страшной находке под Хабаровском: обнаружено около 26 пар отрубленных рук
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодня можно вполне рассчитывать на успех в делах. Возможно, придется взвалить на себя все домашние обязанности или ухаживать за больным родственником. После обеда Ваше настроение изменится, Вы почувствуете себя более собранно, дела пойдут лучше. Выгодно продавать валюту.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
На сегодня стоит запланировать встречу с представителями государственных контролирующих инстанций. Возможны проблемы с пищеварением. Вас могут ждать награды или порицания, в зависимости от того, как Вы действовали в прошлом. Вечером Вы станете еще более раздражительнее.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодня Вас ждет упадок жизненных сил и творческой энергии. Если Вы в ссоре, самое время помириться. Дела назначенные на сегодня, пройдут на редкость удачно. Старайтесь сохранять спокойное состояние души.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
На службе сегодня вам следует быть крайне осторожным и внимательным. Исключите сегодня из своего меню мясо, замените его овощами. Попытки понять ситуацию и разобраться в ней при помощи анализа окажутся тщетными. Хорошо пойдут дела у коммерсантов.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
День сулит Вам душевное равновесие, благоприятствует мерам по укреплению здоровья. Многие будут сегодня чересчур эмоциональны. Если у Вас есть друзья-иностранцы, сегодня самый подходящий день для встречи с ними. Не будьте неблагодарными.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
День придаст решимости Вашим действиям. Ваша сдержанность будет воспринята близким человеком как невнимание, что может привести к недоразумениям и обидам. Если, вы не состоите в браке, то возможно, нужно зарегистрировать свой союз. Воздержитесь от тяжелой пищи.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
На этот день не стоит планировать деловые встречи. В отношении с начальством не рекомендуется терять чувство меры и такта. Поэтому расплатитесь с кредиторами, тем более, что вскоре финансовые трудности сменит успех. Помогите окружающим и они будут Вам благодарны.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Очень активный, насыщенный делами и разговорами день. Встреча с друзьями обещает интересный вечер. Ваше желание привести квартиру в надлежащий вид, может не встретить поддержки у домашних, что приведет к долгим дебатам и ссорам. Будьте осторожны с самолетом.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
День не способствует нахождению общего языка с представителями власти. Актуальными станут распределение доходов, уплата налогов и пошлин. Никто сегодня не будет жаловаться на отсутствие вдохновения. Пришло время пожинать плоды.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Сегодня будьте тише воды, ниже травы. Вы станете ещё более серьезным и трудолюбивым. Проверяйте срок годности на препаратах, которые Вы собираетесь употребить, ни в коем случае не превышайте дозировку. Отправляясь всей семьей на дачу, в лес.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Сегодня вполне возможны серьезные перемены в делах. Вас будут волновать вопросы материального характера. При встрече с любимым человеком, возможны серьезные осложнения отношений, вплоть до размолвки. Влияние планет нейтральное - можно заниматься своим здоровьем, хозяйственными делами.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодня не наделайте ошибок на работе. Не стоит горячится и волноваться, иначе не избежать печального исхода. Того, кто не задумывается о далеких трудностях, подстерегают близкие неприятности. Будьте осторожны с начальником.
|Banca Nationala a Moldovei
журналист