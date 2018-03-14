Гражданин Молдовы погиб в ДТП в Италии

42-летний молдаванин погиб вчера в ДТП в пригороде итальянской Венеции. Как пишет местная пресса, он вел грузовик, потерял управление на мокром асфальте и врезался в рейсовый автобус.

От полученных травм наш соотечественник скончался на месте. Журналисты пишут, что несчастного зовут Дмитрий Антохи, он живет в Италии 15 лет, женат, у него двое детей.

Через несколько месяцев должен был получить гражданство.