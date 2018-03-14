Взрыв газового баллона в авто попал на видео

В центре Челябинска в среду, 14 марта, взорвался автомобиль с газовым баллоном в багажнике. В результате случившегося пострадало два человека, сообщает Life.ru со ссылкой на региональное ГУ МЧС РФ.

Очевидцы сняли инцидент на камеру. На кадрах ролика видно, как спустя пять минут после тушения огня в автомобиле происходит ещё один мощный взрыв. Из-за него пожарные отбегают в сторону, но потом продолжают ликвидировать возгорание, пишет korrespondent.net

"При прогреве двигателя произошла вспышка газовоздушной смеси. Кроме того, в багажнике автомобиля находился 40-литровый бытовой газовый баллон", - рассказал сотрудник пресс-службы ведомства.

Он также отметил, что в результате случившегося за медицинской помощью в больницу обратились два человека, которые в момент первого взрыва находились в салоне машины. Их состояние в настоящий момент не известно.