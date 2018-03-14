В Германии мужчина нашел на помойке восемь миллионов фальшивых евро

Во Франкфурт-на-Майне работник пекарни обнаружил в мусорном контейнере восемь миллионов евро и отнес их в полицию. Об этом во вторник, 13 марта, сообщается в пресс-релизе полиции.

То, что деньги фальшивые, выяснилось только в полиции.

В полиции отметили, что 56-летний мужчина нашел деньги в контейнере для органических отходов, они были аккуратно запакованы и уложены в кейс. Честный гражданин решил отнести находку в полицейский участок, где при ближайшем рассмотрении выяснилось, что купюры поддельные. Тем не менее, в полиции высоко оценили поступок мужчины, пишет korrespondent.net

"Он продемонстрировал образцовое поведение, тем более, что он не мог в тот момент догадаться, что именно он принес", - заявили правоохранители, выразив мужчине благодарность.

Фальшивые деньги отправились в камеру хранения вещественных доказательств.