Букмекеры назвали фаворитов Евровидения-2018

По мнению европейских букмекеров, наиболее вероятным победителем в настоящее время является участница из Израиля Нетта Барзилай с песней Toy.

Европейские букмекеры опубликовали список наиболее вероятных победителей будущего конкурса Евровидение-2018. Об этом пишет Eurovisionworld.

По информации ресурса, в настоящее время наиболее вероятной претенденткой на победу является представительница Израиля Нетта Барзилай с песней Toy, пишет korrespondent.net

На второй позиции идет представитель Чехии Миколаш Йозеф с композицией Lie to Me. А замыкает тройку лидеров Элина Нечаева из Эстонии (песня La Forza).