Меркель в четвертый раз стала канцлером Германии

Депутаты Бундестага вновь избрали Ангелу Меркель на пост федерального канцлера Германии в среду, 14 марта. Она возглавила правительство страны в четвертый раз подряд.

Кандидатуру председателя Христианско-демократического союза (ХДС) поддержали 364 депутата Бундестага. "Против" проголосовали 315 парламентариев, еще 9 человек воздержались.

В этот же день Меркель получит из рук федерального президента Франка-Вальтера Штайнмайера грамоту о назначении на пост канцлера. Затем главу нового правительства приведут к присяге перед депутатами Бундестага и членами Бундесрата.

Вслед за этим грамоты о назначении от президента получат члены кабинета министров, которые потом также принесут присягу. Во второй половине дня в среду состоится первое заседание правительства, пишет korrespondent.net

На этом завершится самый длинный в истории ФРГ процесс формирования нового правительства, длившийся 171 день.