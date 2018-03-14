Опубликован первый снимок нового Subaru Forester

В Сети был опубликован тизер еще непредставленного автомобиля Subaru Forester нового поколения. Изображение демонстрирует заднюю часть автомобиля - его С-образные фонари. Об этом пишет Motor1.

Дебют новинки ожидается на автосалоне в Нью-Йорке 28 марта этого года. На мероприятии также будут объявлены характеристики автомобиля.

В настоящее время известно, что в основу новинки положено шасси GP (Subaru Global Platform). Оно уже использовалось до этого в недавно дебютировавшем Subaru Ascent.

Ожидается также, что Subaru Forester получит турбомоторы 1.6 и 2.0., а также гибридную установку, пишет korrespondent.net

Ранее сообщалось, что Subaru представила свой самый крупный в истории кроссовер Ascent.