В Польше ожидают увеличения военного контингента США

Численность американских войск в Польше может увеличиться. Об этом заявил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак, сообщает в среду, 14 марта, РИА Новости.

Блащак отметил, что недавно в Брюсселе разговаривал об этом с министром обороны США Джеймсом Мэттисом.

"Мы разговаривали о сотрудничестве, о численности войск Соединенных Штатов в Польше", - сказал он в эфире польского радио.

Отвечая на вопрос, будет ли больше американских войск в Польше, Блащак заявил: "Все говорит о том, что ситуация движется в эту сторону. Так скажу дипломатически", - отметил он.

Как сообщает korrespondent.net, в настоящее время в Польше находятся около 4 тысяч американских военных - в составе американской бронетанковой бригады и многонациональных сил НАТО.

Отметим, что примерно 4,5 тысячи военнослужащих США несут службу на территории Польши, Литвы, Латвии, Румынии, Болгарии и Венгрии.