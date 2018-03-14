Эквадор выставил на торги месторождения нефти и газа

Эквадор выставил на торги для иностранных компаний четыре нефтяных и одно газовое месторождение, чтобы привлечь инвестиции в размере 800 миллионов долларов, передает РИА Новости.

В заявлении компании Petroamazona говорится о проектах Гуйабено Сансауари, Осо, Юралпа, Вланка Винита и Амистад в Амазонии. Сервисные контракты будут заключаться на десять лет. Выплаты по контрактам будут привязаны к мировым ценам на нефть.





Общая добыча на этих месторождениях составляет 36 тысяч баррелей нефтяного эквивалента в сутки. Добыча газа на месторождении Амистад – 39 миллионов кубических футов в день. Итоги торгов власти объявят в июне, пишет korrespondent.net Общая добыча на этих месторождениях составляет 36 тысяч баррелей нефтяного эквивалента в сутки. Добыча газа на месторождении Амистад – 39 миллионов кубических футов в день.

В компании также отметили, что в 2017 году Эквадор провел успешные торги, которые привели в страну 700 миллионов долларов инвестиций.