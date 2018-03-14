В Нигерии арестовали 16 украинских моряков

В Нигерии арестовали швейцарский танкер San Padre Pio с украинским экипажем из 16 моряков за незаконную торговлю топливом. Об этом сообщил сайт FleetMon, специализирующийся на отслеживании кораблей в режиме реального времени.

"Военно-морской флот Нигерии в заявлении от 9 марта сообщил об аресте танкера San Padre Pio с 16 украинскими моряками и около 5 тысяч тонн груза на борту за несанкционированный вход в воды Нигерии и незаконную торговлю топливом", – говорится в сообщении.

Отмечается, что судно с 16 украинскими моряками было арестовано еще 23 января, но об этом инциденте стало известно только в марте. Сейчас танкер закреплен на причале в Бонне (юго-восток Нигерии), пишет korrespondent.net

Капитан танкера Андрей Васьков заявил, что у судна было разрешение от нигерийского флота на отправку груза в Нигерию. По его словам, это их пятый заход в нигерийский порт с нефтепродуктами.