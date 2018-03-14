США могут создать космические войска

У США может появиться новый род войск – космические войска. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп, передает РИА Новости.

"Моя новая национальная стратегия по космосу признает, что в космическом пространстве могут осуществляться боевые действия, как и на земле, в воздухе и в воде. У нас даже могут быть космические силы. У нас есть воздушные силы, будут космические, сухопутные и флот", – сказал он, выступая в Калифорнии, пишет korrespondent.net

По словам Трампа, сначала он не воспринимал эту идею серьезно, но затем пришел к выводу, что идея отличная. "Может быть, нам нужно будет это сделать. Это может произойти", – отметил президент США.