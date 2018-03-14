Сеть удивила собака с "человеческим лицом"

Пользователей Сети удивили снимки пса, который является обладателем "человеческого лица". Благодаря фотографиям, опубликованным в Интернете, животное обрело популярность. Об этом пишет BuzzFeed.

По словам владелицы пса, Шанталь Деджардин, она сама никогда не замечала сходства собаки с человеком, пишет korrespondent.net

По информации издания, пес принадлежит к породе ши-пу, которая была получена благодаря скрещиванию пуделя и ши-тцу.