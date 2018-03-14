США готовят пошлины против продукции из Китая

Соединенные Штаты Америки разрабатывают предложение по введению пошлин на продукцию из Китая, ущерб от которых для китайского импорта в США, может составить около 30 миллиардов долларов в год, пишет Politico.

По данным издания, новые пошлины могут стать ответом Китаю, который, по версии США, нарушает интеллектуальные права американских производителей. Инициатором предложения стал торговый представитель США Роберт Лайтхайзер, пишет korrespondent.net Напомним, 8 марта президент США Дональд Трамп подписал указ о введении ввозных пошлин на сталь и алюминий. Импортная сталь будет облагаться налогом в 25%, алюминий − в 10%.

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