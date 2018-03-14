В Румынии объявили наивысший уровень опасности наводнения

Румынское Национальное агентство гидрологии объявило в 15 уездах страны красный, наивысший уровень опасности наводнений из-за таяния снегов и непрекращающихся проливных дождей. Об этом в среду, 14 марта, сообщает Укринформ.

Отмечается, что наиболее сложной остается ситуация в уездах Брашов, Ковасна и Бузэу, где большинство рек вышли из берегов. В результате затопленными оказались сотни домашних хозяйств и тысячи гектаров сельскохозяйственных угодий.

Не менее сложной остается ситуация в уездах Телеорман и Харгита. Там в результате прорыва одной из дамб под водой оказались более 900 домашних хозяйств, затоплены более 500 гектаров сельскохозяйственных угодий и пастбищ, пишет korrespondent.net

Также во многих населенных пунктах приостановлена работа учебных заведений, закрыта часть автомобильных дорог.