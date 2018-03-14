За побег из тюрьмы мужчина получил четыре года тюрьмы

Четыре года тюрьмы получил за попытку бегства 20-летний парень, которого судят за изнасилование и убийство. Он попытался сбежать осенью прошлого года, когда его везли в тюрьму.

Преступника задержали, при этом он ранил прокурора. В ближайшее время ему вынесут приговор и по двум другим делам.





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