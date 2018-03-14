Питерский школьник скрывал от родителей ножевую рану, пока она не загноилась

Инцидент произошёл в одной из гимназий в Невском районе Санкт-Петербурга. Между двумя учащимися седьмого класса разгорелся конфликт, который закончился дракой и поножовщиной.

Однако получивший ранение мальчик не спешил обращаться за медицинской помощью. Опасаясь, что будет наказан, он в течение пяти дней скрывал от родителей произошедшее, а признался лишь после того, как рана на бедре начала гноиться, пишет life.ru

По данному факту, прокуратура Невского района организовала проверку.

"Сотрудники прокуратуры района выясняют все обстоятельства происшедшего. В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям должностных лиц образовательного учреждения, а также органов системы профилактики правонарушений несовершеннолетних", — сообщает пресс-служба ведомства.