Венесуэла ввела в оборот новую купюру

Венесуэла внесла в обращение новую купюру в 100 тысяч боливаров. Как сообщает венесуэльское Министерство связи и информации, новая купюра является пока самой крупной в стране.

Однако несмотря на то, что в Венесуэле данная купюра является самой крупной, из-за высокого уровня инфляции в стране 100 тысяч боливаров на чёрном рынке можно купить за 50 американских центов, пишет Лайф.ру.

Напомним, что ранее власти Венесуэлы выпустили свою криптовалюту — петро, которая обеспечивается нефтью. По словам президента страны Николаса Мадуро, Венесуэла стала первой страной, чья криптовалюта существует благодаря запасам нефти.





