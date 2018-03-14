Дочь Маши Распутиной бесследно пропала

Лида, дочь Маши Распутиной и Владимира Ермакова, который в октябре прошлого года скончался, бесследно пропала. Сводный брат девушки Алексей хочет решить проблемы с наследством, оставшимся от Владимира, поэтому организовал активные поиски Лиды, но они не увенчались успехом. Лида должна принять права на часть отцовского наследства: ей причитается половина четырехкомнатной квартиры Ермакова в спальном районе Москвы. Кроме того, девушка получит некоторую сумму с банковского счета отца. По приблизительным подсчетам, общая ценность наследства Лиды — более 12 миллионов рублей.

Артистка Ольга Мюнхаузен, которая дружила с покойным Владимиром Ермаковым, утверждает, что Лида при жизни ее отца не очень охотно общалась с родственниками.

"На днях мне позвонил Алексей Ермаков и сказал, что он открыл у нотариуса наследственное дело, а сестру найти не может. Она прописана в развалюхе в Сергиевом Посаде, но там ее нет. Что говорить, если последние полгода до своей смерти ее не мог найти даже родной отец. Телефон она отключила и нигде не появлялась", — заявила Ольга.

Маша Распутина, которая сама совсем недавно наладила отношения с дочерью, утверждает, что с Лидой все в порядке. Нынешний муж звезды Виктор Захаров утверждает, что в их отношениях все в порядке, пишет rep.ru.

"За Лиду можно не беспокоиться, с ней все хорошо. Она никуда не терялась, мы с ней находимся в постоянном контакте. Советую не верить слухам. Не секрет, что Распутину с дочерью нередко зовут на различные ток-шоу на центральных каналах, но Мария не склонна принимать подобные предложения, невзирая на предлагаемые крупные гонорары", — сообщил он.

Известно, что у Лидии есть проблемы со здоровьем, и она регулярно наблюдается у врачей. Вполне возможно, что дочь Распутиной сейчас находится в медицинском учреждении. По крайней мере, знакомые ее отца Владимира Ермакова не исключают такую вероятность.

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