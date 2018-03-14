На Москву обрушится ледяной дождь

На Москву в течение суток может обрушится ледяной дождь. Такой прогноз дают специалисты погодного центра "Фобос". По предварительным данным, ухудшение погоды начнётся во второй половине дня.

"Днём в Москве и Подмосковье облачно, утром с прояснениями, вечером осадки (около 18:00 — ледяной дождь, поздним вечером начнутся снегопады), гололёд. Максимальная температура воздуха в столице около 0°, по области –3…+2°. Ветер южный 4–9 м/с. Относительная влажность около 56%. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 740 мм рт. ст.", — сообщили в центре "Фобос".

Как сообщал Лайф, ранее синоптики предупредили, что к выходным в Москву вернутся аномальные холода. В результате вторжения в столичный регион мощного ультраполярного арктического холода температура может упасть до минус 22 градусов мороза.

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