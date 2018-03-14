Филиппины вышли из Международного уголовного суда

Филиппины отзывают ратификацию Римского статута, который устанавливает участие страны в работе Международного уголовного суда (МУС), сообщил телеканал ABS-CBN со ссылкой на заявление президента Родриго Дутерте.

Ранее, по данным СМИ, суд уведомил Филиппины о возможном расследовании в отношении Дутерте из-за его политики по борьбе с наркотиками.

Как подчеркнул Дутерте, решение об отзыве ратификации "вступает в силу немедленно".

Согласно одному из положений статута, выход из соглашения происходит через год после официального уведомления организации. Однако, по словам президента, этот пункт не применим к Филиппинам, так как страна покидает МУС из-за "обмана при вступлении в соглашение".

Как сообщает РИА Новости, подводом для пересмотра решения он назвал "беспрецедентные и вызывающие нападки" лично на Дутерте и его администрацию, "которые были спланированы чиновниками ООН". Также Дутерте обвинил спецпрокурора МУС в попытке ввести президента "под юрисдикцию суда в нарушение должного процесса и презумпции невиновности".

"Римский статут, подписантом которого являются Филиппины, и закон, по которому мне предполагается предъявить обвинения, не имеют юридической силы и не обладают силой принудительного исполнения на Филиппинах", — подчеркивается в заявлении.







