Собчак во время дебатов соврала о бюджете RT

Кандидат в президенты Ксения Собчак исказила информацию о бюджете RT во время дебатов на канале "Россия", назвав неверные цифры и заявив об увеличении финансирования телеканала.

"В бюджете 2018 года увеличены расходы на СМИ и пропаганду. Финансирование RT, главного пропагандистского канала, возглавляемого Маргаритой Симоньян, планируется увеличить на 11%, с 23,5 до 26 миллиардов рублей", — заявила Собчак.

На самом деле в законе о федеральном бюджете на 2018 и плановый период 2019 и 2020 годов прописана другая сумма: 19,2 миллиарда рублей, при этом в 2019 году финансирование RT будет уменьшено до 17,7 млрд. Закон, принятый Госдумой 24 ноября 2017 года и одобренный Совфедом 29 ноября, доступен на сайте "КонсультантПлюс".

Телевизионная сеть RT — это восемь новостных и документальных каналов, информационные порталы на шести языках, а также глобальное новостное видеоагентство Ruptly. RT доступен 700 миллионам зрителей более чем в ста странах мира круглые сутки, пишет РИА Новости

По данным компании Ipsos, которая в августе-ноябре 2015 года провела исследование аудитории в 38 государствах, 70 миллионов человек смотрят RT каждую неделю, из них 35 миллионов — ежедневно.







