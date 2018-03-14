В Таиланде домашний кот 20 минут отбивал атаку трёхметровой королевской кобры

Хозяин кота, владелец небольшой каучуковой плантации, поздно вечером принимал душ в кабинке, обустроенной на краю участка. Он собирался отправиться домой на пикапе, припаркованном неподалёку.

В какой-то момент он услышал шум и крик своего питомца. Мужчина выскочил из душевой, включил фонарь на смартфоне и увидел, как кот бьётся с огромной королевской коброй, которая подползла к автомобилю.

Мужчина вызвал лесных рейнджеров из ближайшего заповедника. Тем понадобилось более 20 минут, чтобы прибыть на место и поймать змею. Всё это время кот отбивал атаки кобры. Несмотря на длительную схватку, змее не удалось ни разу укусить кота, пишет govoritmoskva.ru.

Сообщается, что рейнджеры поместили кобру в клетку, вывезли в заповедник и там отпустили.

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