Американка сделала пластическую операцию, чтобы стать похожей на Барби

Американка с азиатскими корнями сделала пластическую операцию на глаза, чтобы стать похожей на куклу Барби. Об этом сообщает The Sun.

Офелия Вэнити из Лос-Анджелеса призналась, что в общей сложности потратила около 35 тысяч долларов на пластические операции ради того, чтобы быть похожей на популярную куклу.

"Сейчас есть много кукол, которые отличаются ростом, цветом кожи, национальностью, но мне всегда больше нравилась классическая версия Барби. Поэтому я хотела бы выглядеть более похожей на европеоида", — заявила она. При этом девушка подчеркнула, что не хочет показаться расисткой.

Недавно девушка сделала себе блефаропластику — операцию по изменению разреза глаз и формы век. Процедура обошлась ей в четыре тысячи долларов, пишет РИА Новости

Всего у девушки более 72 тысяч подписчиков в Instagram. Она признается, что ранее страдала от низкой самооценки, а во время учебы в старших классах болела анорексией.

"Поскольку косметические процедуры помогают мне выглядеть более похожей на куклу, я колю ботокс как минимум раз в месяц и отбеливаю себе волосы", — рассказала Офелия.







