В Мексике полицейские попали под следствие за фото с туристками

Трое полицейских мексиканского штата Кинтана-Роо попали под следствие после появления в сети их фотографий с полуобнаженными туристками.

Как сообщает министерство общественной безопасности штата, стражи порядка переданы в распоряжение юридической службы ведомства за ненадлежащее исполнение обязанностей. Министерство не уточняет, о каком именно нарушении идет речь, однако в сети появились многочисленные снимки трех полицейских, которые фотографируются с туристками на пляже Канкуна. При этом девушки стоят без верхней части купальников.

Как сообщает РИА Новости, против полицейских начнут процесс в рамках совета чести и справедливости, действующего при полиции Кинтана-Роо.

В штате Кинтана-Роо в последнее время серьезно усилены меры безопасности после взрыва на пароме между Плайей-дель-Кармен и островом Косумель, в результате которого пострадали 24 человека, в том числе пятеро граждан США.





