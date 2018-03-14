В Молдове произошло землетрясение силой в три балла

Сегодня в 12:24 дня в Румынии произошло землетрясение силой 4,6 балла по шкале Рихтера. Его почувствовали и в нашей стране. Оно составило три балла по шкале Рихтера. Это самое сильное в этом году землетрясение.

Очаг подземных толчков был расположен на глубине ста двадцати восьми километров в уезде Вранча. Последнее землетрясение магнитудой 3,8 по шкале Рихтера было зарегистрировано 23-го февраля 2018-ого года. Читайте также: На Москву обрушится ледяной дождь

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