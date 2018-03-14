"Громко кричащий на неизвестном языке мужчина действительно приблизился к канцлеру, данным инцидентом занимается федеральная уголовная полиция", — сказала собеседница агентства, добавив, что, "по моей информации, он был задержан телохранителями канцлера".

Ранее в СМИ сообщили о том, что немецкая полиция задержала "громко кричащего не на немецком языке" мужчину близ бундестага в то время, когда Ангела Меркель покидала здание после ее переизбрания на пост канцлера ФРГ в среду. Мотивы поведения мужчины неизвестны. Задержание произошло, когда Меркель садилась в машину, чтобы отправиться в резиденцию президента ФРГ Франк-Вальтера Штайнмайера для утверждения в должности, пишет РИА Новости