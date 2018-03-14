В пятницу озвучат новый тариф на газ

Открытое заседание Административного совета Национального агентства по регламентированию в энергетике пройдет 16 марта. Главной темой станут тарифы и цены на природный газ на 2018 год. Заседание начнется в 10.00.

Стоит отметить, что на прошлой неделе Moldovagaz и НАРЭ на сошлись в мнениях о проценте снижения цены на газ.

Так, представители Moldovagaz предложили конечный тариф 4 914, 96 леев за тысячу кубометров, что на 11% меньше, чем сейчас. НАРЭ же, проведя расчеты, сочло реальным понизить тариф еще значительнее – до 4 420 леев за тысячу кубометров.

Помимо этого, агентство просит от Moldovagaz уменьшить потери и дальше работать над этим вопросом, пишет aif.md





