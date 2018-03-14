Водитель на Рышкановке устроил стрельбу, потому что ему не уступили дорогу

На Рышкановке водитель открыл огонь, потому что ему не уступили дорогу. Он несколько раз выстрелил вверх. Автовладелец, в чей адрес был произведен выстрел, вызвал полицию.

Инцидент произошёл вчера вечером в столичном секторе Рышкановка, передаёт canal3.md. Во время дорожного движения один из водителей не уступил дорогу другому.

Тогда агрессивный мужчина, решив, что такой поступок задел его самолюбие, сделал несколько выстрелов вверх из огнестрельного оружия. Почувствовав, что назревает дорожный конфликт, водитель, не уступивший дорогу, вызвал полицию. Его обидчик скрылся в неизвестном направлении, но он запомнил номер автомобиля.

Сотрудники полиции отыскали транспортное средство по сигналу GPS. Как оказалось, машина была припаркована у бара в секторе Ботаника. Там полицейские нашли и авторов хулиганства. Ими оказались трое мужчин. Один из них сказал, что пистолет им не принадлежит.

Во время обыска в автомобиле подозреваемых был найден пистолет, из которого, предположительно, производились выстрелы. Кроме этого, стражи порядка нашли 15 патронов к нему.

Все трое мужчин были задержаны. В связи с инцидентом возбуждено уголовное дело за хулиганство. Агрессорам грозит штраф до 10 тысяч леев, пишет aif.md





