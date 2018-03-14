ДТП в Дрокии: водитель уснул за рулем и врезался в дерево

В Дрокии водитель уснул за рулем и врезался в дерево. Инцидент произошел этим утром в селе Пелиния.

Как сообщает Национальный инспекторат патрулирования, из-за усталости водитель уснул, выехал на встречную полосу, после чего врезался в дерево. В результате инцидента 35-летнего мужчину доставили в районную больницу Дрокии. Проведенное исследование показало, что в его крови не было алкоголя.



Нацинспекторат патрулирования рекомендует водителям пить энергетические напитки и кофе, поддерживать прохладу в салоне машины и не превышать скорость, чтобы не уснуть за рулем, пишет aif.md

Отметим, что в 2017 году произошло 17 ДТП по причине того, что водители уснули за рулем. В их результате 7 человек погибли, еще 30 получили травмы различной степени тяжести.





