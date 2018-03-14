Британия высылает российских дипломатов

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в среду обнародовала ответ Лондона на отравление экс-полковника ГРУ, бывшего агента британской разведки Сергея Скрипаля и его дочери. Она заявила о «государственной агрессии со стороны России» и обнародовала целый список жестких мер.

Среди них – высылка 23 российских дипломатов и заморозка двусторонних контактов на высоких уровнях (в том числе отзыв приглашения главе МИД РФ Сергею Лаврову посетить Лондон, а также отмена визита членов британской королевской семьи в РФ на чемпионат мира по футболу).

Также в планах – проверки российских частных самолетов и заморозка «сомнительных» банковских счетов, пишет kommersant.ru

Ситуацию сегодня вечером обсудят на экстренном заседании члены Совета безопасности ООН, а на следующей неделе – лидеры стран ЕС. Многие из них уже дали понять, что полностью разделяют позицию и озабоченность Лондона.

Бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь госпитализировали в британском городе Солсбери в начале прошлой недели предположительно с отравлением. В понедельник Тереза Мэй заявила, что к инциденту "весьма вероятно" причастна Россия. По ее словам, их атаковали нервно-паралитическим веществом, произведенным в России. Москва назвала такую позицию бездоказательной провокацией.

В России в 2006 году Скрипаля приговорили к 13 годам лишения свободы за шпионаж. Он попал в Великобританию во время обмена разведчиками между Россией и США в 2010 году.







