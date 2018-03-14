Двое столичных жителей обокрали квартиру в Вадул-луй-Водэ

Двое мужчин украли из квартиры в Вадул-луй-Водэ деньги и ценности на 157 тысяч леев.

Полиция установила личности и задержала двух злоумышленников в возрасте 40 и 56 лет, которые подозреваются в совершении кражи в особо крупных размерах.



Оба преступника – жители столицы. Согласно собранной информации, в рабочее время, когда хозяев не было дома, они проникли в квартиру в пригороде Вадул-луй-Водэ, откуда украли деньги и другие материальные ценности на общую сумму 157 тысяч леев.

Злоумышленников задержали по горячим следам. В их квартирах обнаружили часть украденного имущества.

Мужчины признали свою вину. За кражу в особо крупных размерах им грозит от 5 до 10 лет тюремного заключения. Стоит отметить, что ранее оба были судимы за кражи, пишет aif.md





