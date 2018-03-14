Первоклассников хотят освободить от домашних заданий

Учащихся начальных классов хотят полностью избавить от домашних заданий. С такой инициативой выступило министерство образования, культуры и исследований.

Так, сообщается, что в ходе пересмотра учебной программы будет разработана новая методология домашней работы для школьников.

При этом изменения коснутся не только начальной школы, но и других уровней обучения, пишет ipn.md. Разработкой методологии займется специально созданная для этого рабочая группа.

Позднее она будет утверждена приказом министра образования и внедрена. На данный момент, согласно утверждённому плану, длительность выполнения домашних заданий для первого класса не должна превышать один час, для второго – 1,5 часа, для третьего и четвертого – 2 часа, пишет aif.md







